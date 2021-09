Une première en Berry : Issoudun accueille le congrès national de la fédération française des trufficulteurs

Une centaine de professionnels venus de toute la France sont présents aujourd'hui et demain à Issoudun à l'occasion du congrès national de la fédération française des trufficulteurs. Une première berrichonne et une belle reconnaissance pour la ville, berceau de la renaissance de la truffe en Berry.

Après des débuts forcément discrets (il faut 10 ans après sa plantation pour qu'une chênaie truffière donne ses premiers champignons récoltables) la production de la filière trufficole du Berry est en pleine expansion.

Signe de la reconnaissance cette montée en puissance. Issoudun, berceau de la renaissance de la truffe berrichonne reçoit, aujourd'hui (jeudi 16/09) et demain (vendredi 17/09) le congrès national de la fédération française des trufficulteurs, une première en Berry.

Une marque de reconnaissance dont se réjouit Sophie Bediou, agricultrice et trufficultrice à Vornay dans le Cher, elle a pris, au mois de mars dernier, la présidence de la Fédération régionale des trufficulteurs de Centre-Val de Loire. "C'est une reconnaissance de la région au niveau trufficole [...] ça met un coup de projecteur !" Un coup de projecteur bienvenu sur une filière qui continue de se structurer au niveau régional et dont le savoir-faire commence à être reconnu. Il faut dire que les chiffres de production sont à l'avenant.

L'an dernier c'est 1.7 tonne de truffes qui ont été vendues en Centre-Val-de-Loire sur les marchés contrôlés par la fédération françaises des trufficulteurs. Des chiffres qui n'incluent pas les ventes directes faites par les producteurs. La Tuber Melanosporum du Berry et du Centre se répand généreusement.

Il faut dire que cette truffe noire est "exactement la même" que celle du Périgord et se vend aussi bien mais pour autant la production du "diamant noir" reste trop faible et aléatoire pour en vivre exclusivement. "Non on ne peut pas. On ne récolte qu'une partie de l'année : à partir de fin novembre jusqu'à jusqu'à début mars. On ne peut pas exclusivement vivre de ça." explique Sophie Bediou dont l'activité agricole est éclectique : principalement céréalière, elle s'accompagne d'une partie de maraîchage et d'un atelier de transformation de pomme de terre.

La truffe en Berry : un succès qui ne se dément pas

Mais pour autant la truffe à de beaux jours devant elle. Les trufficulteurs qui n'étaient qu'une poignée en Berry il y a 20 ans sont désormais une centaine, recensés au sein de l'association des trufficulteur de Champagne berrichonne. L'activité se transforme vite en passion témoigne Sohie Bediou :"C'est un challenge de tous les jours avec ce petit côté excitant. Parce que quand on part dans notre truffière avec notre chien, c'est la surprise. Tout le temps. Est-ce qu'elle est plus petite ? est-ce qu'elle est plus grosse ? le parfum qu'elle peut avoir... C'est magique en fait !"

Une magie pour le meilleur et pour le pire, cette année encore, la future récolte est pleine d'incertitudes. "Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Oui, on a eu un petit peu de soleil. Oui, on a eu de la pluie, mais on a quand même eu une carence de lumière et de chaleur au mois de juin et au mois de juillet. Est ce que ça ne va pas jouer dessus ? Peut être." Réponse finale à la fin de la saison en mars mais les premiers marchés de décembre prochain, destinés à la consommation du précieux champignon pour les fêtes de fin d'année donneront de premiers indicateurs.