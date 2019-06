Une première victoire pour les opposants à la pêche au filet dans le port de Bayonne

Pau, France

Est-ce bientôt l'épilogue dans la guerre du saumon entre pêcheurs professionnels et amateurs ? Le tribunal administratif de Pau a examiné, ce jeudi, la demande d’interdiction de la pêche au filet dérivant dans le port de Bayonne. Les associations de défense de l’environnement Salmo Tierra, Sepanso 64 et 40 ont assigné au tribunal administratif les préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes pour qu'ils fassent respecter l'interdiction de pêcher dans le port de Bayonne. Et les associations ont le sourire car les conclusions du rapporteur public vont dans leur sens.

Les préfets auront six mois pour faire respecter cette interdiction

Selon les associations de défense de l'environnement et les pêcheurs amateurs, cette pêche au filet est trop intensive ce qui empêche les saumons de remonter dans les gaves des vallées béarnaises. Le tribunal administratif ne rendra sa décision qu'à la fin du mois, le 25 juin, mais lors de l'audition le rapporteur public a donné raison aux associations, qui réclament l'interdiction de la pêche au filet dans le port de Bayonne. Selon ses conclusions, les préfets doivent faire respecter cette interdiction de la pêche au saumon dans le port. Si le tribunal administratif suit les conclusions du rapporteur public, ce qui arrive dans la très grande majorité des cas au tribunal administratif, les préfets auront six mois pour faire respecter cette interdiction.

La réaction d'Antoine Domenech, président de l'association Salmo Tierra.