Une probable attaque de loup à Tourrettes, dans le Var

Le loup aurait encore frappé, dans le Var, à Tourettes, tout près d'habitations. Luc Vallet, éleveur, a découvert mardi quatre de ses bêtes massacrés : un bélier reproducteur, une brebis et deux agneaux. Il n’a aucun doute : il s’agit bien d’une nouvelle attaque du loup selon lui. "C'est forcément le loup car j'ai des attaques de loups depuis 1993 et les loups tuent d'une façon typique" explique l'éleveur, pour qui la dernière attaque remonte au mois de janvier dernier "Lorsqu'ils l'ont tué, ils sortent la grosse pence, ils la mettent de côté, et après ils consomment la bête d'une façon particulière. On dirait que c'est un homme qui l'a dépecé."

Je ne sais pas quoi faire pour que ça ne se reproduise pas

Les bêtes se trouvaient au Mas de Tassy, à 50 mètres seulement des bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Fayence, à Tourrettes. Luc Vallet est actuellement obligé d'enfermer ses bêtes qui subissent donc la chaleur : "Dehors actuellement il fait une température de 35 degrés à l’extérieur. Donc imaginez dans une bergerie sous tuiles, sans climatisation bien entendu, il doit faire 40 degrés ! Avant ils étaient dehors, ils pouvaient être à l'ombre sous des chênes, et maintenant on est obligés de les confiner en bergerie. Et après on nous parle de bien-être animal... Moi je voudrais que les défenseurs du loup me disent ce qu'il faut faire, qu'on couche la nuit avec nos bêtes ? Ce n'est pas possible ! Moi je ne sais pas quoi faire pour que ça ne se reproduise pas"