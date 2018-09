Châteaumeillant, France

Elle lance un appel sur France Bleu Berry. Claire Goyer, vigneronne sur l'AOC Châteaumeillant, dans le Cher n'a toujours pas de vendangeurs alors que la récolte du raisin est prévue pour la dernière semaine de septembre, ou la première d'octobre, tout dépend de la météo.

L'an dernier, déjà, elle avait peiné à recruter. Et cette année, Cécile Goyer connaît aussi des difficultés de recrutement. Elle recherche une quarantaine de vendangeurs pour environ trois jours de travail, des contrats payés au SMIC. Mais attention l'hébergement n'est pas compris.

Il y a une bonne ambiance dans les vignes"

"C'est principalement du rouge, ce qu'on appelle les cépages Gamay et Pinot noir à récolter (...) _il n'y a pas de matériel particulier à prévoir, hormis des bottes_, on fournit les seaux et puis la vendangette (...) il y a une bonne ambiance dans les vignes, le matin il y a une petite pause café et le midi, il y a la possibilité de se restaurer sur place, on met des tables et des fours à disposition pour réchauffer".

Ces quarante vendangeurs travailleront sur huit vignobles. L'appel à recrutement vaut pour la Cuma de la Bidoire dont fait partie le vignoble de Claire Goyer. La Cuma (coopérative d'utilisation du matériel agricole) est un regroupement de 8 vignerons. "C'est une structure juridique qui nous permet d'avoir du matériel en commun, on fait les vendanges ensemble et après chacun son propre raisin et fait son propre vin".

Comment faire pour postuler ?

Il suffit d'envoyer directement votre candidature à l'adresse suivante (avec copie de la carte d'identité et copie de la carte vitale) : Cuma de la Bidoire, lieu dit La Bidoire, 18.370 Châteaumeillant, ou par téléphone au 06.63.78.01.80 et 02.54.30.18.55.