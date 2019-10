La récolte du chou lancée fin août Alsace : elle sera moins importante qu'en 2018 à cause de la sécheresse.

Une récolte de choux moins importante cette année en Alsace à cause de la sécheresse

Récolte manuelle du chou à Krautergersheim chez Florent et Xavier Ades

Alsace, France

Une récolte de choux à choucroute en baisse cette année en Alsace à cause des fortes chaleurs estivales. La quarantaine de producteurs alsaciens ont commencé à récolter les choux fin août. Ils produisent en moyenne 30.000 tonnes par an, ils assurent plus de 70% de la production française.

L'IGP redonne de l'espoir aux producteurs

Actuellement, la production de choux se fait sur 600 hectares en Alsace. Les producteurs espèrent regagner des parcelles grâce à l'IGP. Ce label européen reconnaît la spécificité de la choucroute alsacienne, une choucroute blanche à longs filaments, fabriquée selon une découpe particulière et grâce à une fermentation naturelle. Le cahier des charges est très strict.