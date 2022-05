VIDEO - Une récolte de miel de printemps exceptionnelle pour les apiculteurs de Moselle

Après une saison 2021 catastrophique, les abeilles ont pu reprendre du poil de la bête depuis le début du printemps. Julien Frizon, apiculteur à Yutz en Moselle, vient de finir sa récolte de miel de saule, du jamais-vu selon lui. Il prévoit 10 tonnes de miel de printemps.

Les abeilles de Julien Frizon sont grosses et populeuses. Patron de "L'Abeille de Lorraine", l'apiculteur a le sourire aux lèvres. Il vient de rentrer une récolte "exceptionnelle" de miel de saule. Du "jamais-vu", pour reprendre ses mots. Et ce n'est que le début. Sur le miel de printemps, il s'attend à récolter 10 tonnes. Autrement dit : neuf fois plus que l'an dernier.

Si la récolte est aussi bonne, c'est grâce au temps. Du soleil et de la douceur. Pour l'instant tout va bien. Julien Frizon explique : "il peut pleuvoir maintenant, mais s'il pleut à la mi-mai, ça va être la catastrophe'". L'an dernier, il a plu beaucoup et en continu, résultat, une récolte quasi-nulle. Car les pluies d'orage ponctuelles ne sont pas le problème. Le souci pour les fleurs d'acacia ce sont les fortes précipitations.

Après le miel de printemps, commence la saison de l'acacia. Ce miel est particulièrement prisé des clients et les stocks sont vides. Julien Frizon n'a donc pas le choix, il a besoin d'une récolte 2022 et croise les doigts. "En ensuite il y aura le miel de sapin, là pareil, il faut du chaud et de l'humide".

Julien Frizon a réorganisé ses ruchettes pour répartir ses abeilles et optimiser sa récolte. © Radio France - Rachel Saadoddine