Une récolte de pommes catastrophique dans l'Avesnois avec 90% de perte

Les arboriculteurs du Nord Pas de Calais terminent leur récolte avec presque 1 mois d'avance et un constat très difficile -70% de fruits cette année à cause d'un épisode de gel et c'est encore pire dans l'Avesnois.

Il a fallu d'une petite nuit de gel le 19 avril dernier pour anéantir la production d'une année. Des gelées associées à une floraison hâtive qui n'ont donné aucune chance aux fruits de se développer.

Les 35 arboriculteurs du Nord Pas de Calais déplorent une perte de 70% et 90% dans l'Avesnois à cause de gelées plus importantes -7°. Toutes les variétés ont été touchées, et pour les survivantes elles sont souvent abimées par le gel et donc elles ne peuvent pas être commercialisées à part en jus, regrette Christophe Tellier, producteur au Quesnoy.

Sa production de poire est un peu meilleure 70% de perte, mais la qualité n'est pas là avec des toutes petites poires qui vont elles aussi se transformer en jus.

Les poires ont aussi été abimées par le gel © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

L'arboriculteur n'avait pas connu une telle récolte depuis 1991, et pour la première fois de sa vie, il a du se séparer de 4 des 11 CDI, des permanents qui vont en plus multiplier les semaines de chômage partiel. Quand aux saisonniers, ils ne sont que 5 contre 40 en général pour une récolte qui vient de se terminer avec 3 semaines d'avance.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

"une castastophe " pour Christophe Tellier qui attend avec impatience que l'état reconnaisse la calamité agricole pour obtenir une aide, et des échéances de paiement auprès de la MSA.

L'arboriculteur qui espère que la région mettra aussi la main à la poche pour abonder l'aide de l'état comme dans d'autres régions touchées par cette mauvaise récolte.