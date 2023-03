Une réserve d'eau pour l'irrigation a été lacérée en Charente avant la grande mobilisation de ce week-end

Les bâches d'une retenue de substitution ont été lacérées sur la commune des Gours en Charente, une commune limitrophe avec les Deux-Sêvres et la Charente-Maritime (photo d'illustration)

Les bâches d'une retenue d'eau pour l'irrigation ont été lacérées au Gours, une commune de Charente mitoyenne des Deux-Sêvres et de la Charente-Maritime. L'ASA (Association Syndicale Autorisée) de l'Aume-Couture, gestionnaire de la réserve l'a découvert ce mercredi et a porté plainte auprès de la gendarmerie. La retenue avait fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, rejeté en 2011, date à laquelle elle a pu être mise en service.

C'est la préfète de Charente qui révèle ces dégradations dans un communiqué. Elle "condamne avec la plus grande fermeté cet acte de malveillance" et témoigne de son "entier soutien" aux agriculteurs qui utilisent cette retenue d'eau pour irriguer.

Un contexte tendu entre les agriculteurs et les anti-bassines

Cet acte intervient avant un grand week-end de mobilisation "historique en Poitou-Charentes" des anti-bassines (le nom que donnent leurs opposants aux réserves pour l'irrigation) dans le département des Deux-Sêvres tout proche. Dans ce contexte la préfète de Charente rappelle "que rien ne saurait justifier l'usage de la violence à l'égard des personnes comme des biens".

Ces dégradations ont été ont été découvertes alors que les agriculteurs de la FNSEA et des JA de Charente-Maritime menaient ce mercredi une véritable démonstration de force en envahissant La Rochelle avec 120 tracteurs. Ils ont rencontré le préfet du département et demandé à l'Etat de les soutenir contre les militants anti-bassine, et de les autoriser à irriguer même en situation de crise.

Au vu du contexte, le préfet de Charente-Maritime a interdit, ce mercredi également, toute manifestation ou attroupement sur le territoire de huit communes proches des Deux-Sêvres (Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Pierre-d'Amilly, Cram-Chaban, Benon , Ferrières d'Aunis, La Laigne, Courçon, et la Grève-sur-Mignon). La circulation des engins agricoles est également interdite sur le territoire de 18 communes de la même zone (sauf ceux appartenant à une exploitation dont le siège se trouve dans le périmètres de l'interdiction). Cette interdiction "à fin d'éviter tout trouble à l'ordre public" s'applique à partir de Vendredi 24 mars à 8 heures, et jusqu'au dimanche 26 mars à 20h.

Le préfet de La Charente-Maritime avait déjà pris, le 17 mars, un arrêté interdisant le transport et le port d'armes, de munitions, et d'objets pouvant constituer une arme, interdisant de transporter des produits chimiques, inflammables ou explosifs, ainsi que des feux d'artifices ou pyrotechniques, et du carburant dans un contenant, sur les mêmes communes jusqu'au lundi 27 mars 2023 à 20 heures.