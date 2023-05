Une saison deux pour la websérie "Oh Mon Grain" des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin

Franck et Mathilde Moser incarnent Hugo et Lisa dans la série

Il y aura une saison 2 de "Oh mon grain" ! De nouveaux épisodes de cette websérie Youtube des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin sont en préparation. " Oh mon grain " a été lancé en avril 2022. Six épisodes de 2 à 3 minutes. Des petits films sur le ton de l'humour pour vulgariser et expliquer comment sont cultivées les différentes productions alsaciennes.

Les vidéos mettent en scène Hugo, Lisa et Elise, trois colocataires qui parlent agriculture sur leur canapé. C'est Franck Moser, 28 ans, jeune agriculteur céréalier à Kurtzenhouse (nord de Strasbourg) qui joue l'un des rôles dans la mini série. Avec un joli succès : jusqu'à presque 7000 vues pour certaines vidéos.

"C'était une belle surprise pour nous. Ce sont des vidéos faites par des agriculteurs pour des gens qui ne sont pas du milieu agricole. C'est le but, ouvrir le dialogue avec nos concitoyens. Pouvoir en discuter. On nous pose des questions, parfois des questions qui fâchent, qui posent débat. On a aucune prétention à dire que l'on va régler tout en une vidéo. Mais c'est notre point de vue, on peut ainsi en parler avec les gens et on espère avancer" raconte le jeune exploitant.

OMG #6 - Ça mûrit

Car les vidéos parlent parfois de sujets clivants, comme pour l'usage de néonicotinoïdes sur les cultures de betteraves. Il faut donc expliquer, informer, débattre estime Mathilde Moser, chargée de mission à la FDSEA, qui joue Lisa dans la série.

"Le but, c'est juste de se dire en une vidéo de 2 minutes de se dire je vais plus m'intéresser à une culture que je vois depuis la fenêtre depuis chez moi ou que je consomme. C'est important de communiquer, de parler de notre vision de ce monde là et de montrer que l'on est fier de l'agriculture alsacienne. Même en évoquant des sujets qui peuvent fâcher. On a tous des avis différents et des connaissances différentes sur les sujets. Et peut-être que certains a priori peuvent être démontés si certains arguments peuvent être avancés" estime la jeune femme.

L'idée a en tout cas germé juste après les confinements liés au Covid. "Pendant le confinement, les gens avaient plus le temps, se promenaient dans les champs. Nous, nous étions dehors en train de planter les pommes de terre et tout le monde s'arrêtait, nous posait des questions. Et au final les gens se sont intéressés à ces sujets-là. Il faut donc prendre le temps d'en parler et de transmettre les messages" estime Franck Moser.

OMG #4 - Ça s'enracine

Les apprentis comédiens promettent plusieurs nouveaux épisodes à venir. Toujours tournés dans un studio improvisé dans la cave de la maison de l'agriculture.