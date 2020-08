Une saison généreuse et précoce pour le pressoir à pommes d'Etueffont

C'est une excellente saison pour les vergers en général et pour les pommes, en particulier. Le pressoir d'Etuffont, seul pressoir du Territoire de Belfort a ouvert ce lundi 17 août, avec deux semaines d'avance sur le calendrier habituel.

La combinaison entre des semaines pluvieuses et d'autres ensoleillées expliquent cette excellente récolte. "Il a plu. Il a fait beau. Le printemps exceptionnel a poussé les pommes à maturité plus tôt et plus généreusement que d'habitude. Dès que les pommes sont prêtes, il faut les presser" explique Joel Loth, le président de l'association Le Pressoir d'Etueffont. .

"Je suis venu avec 150 kilos de pommes" explique cet habitant de Menoncourt. "Des prunes, des mirabelles, tout est venu à foison. Ca nous arrange que le pressoir ouvre avec anticipation. Ça nous débarrasse le jardin".

Le mode de pressage est particulier. Les pommes sont d'abord réduites en purée. "Et après, on place cette purée sous notre presse hydraulique qui en extrait le jus. On arrive à avoir jusqu'à 60 % de rendement", ajoute Joël Loth. Le jus est ensuite pasteurisé et conditionné dans des Bag in Box de 5 litres (comme les cubis de vin), fournis par l'association. La conservation peut aller jusqu'à deux ans.

Le pressoir d'Etuffont peut transformer chaque jusqu'à 3 tonnes 5 de pommes en jus. C'est une saison de trois mois qui s'est engagée, avec les gestes barrières. Rendez-vous obligatoire et distances avec les bénévoles.