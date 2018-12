Une Sarthoise de 17 ans élue Miss France Agricole junior !

Sarthe, France

Oui, les agricultrices ont autant de compétences que les agriculteurs. C'est le message que veut faire passer Perrine Raymond, depuis son sacre au concours Miss France Agricole junior. Cette sarthoise de 17 ans, elle-même fille d'agriculteur, est élève en terminale au lycée agricole de la Germinière. À la fin de l'année scolaire, elle va passer un bac CGEA (Conduite et gestion de l'entreprise agricole) après trois ans en alternance où elle a appris avec passion son métier.

Beaucoup de clichés autour des agricultrices

Elle a hésité avant de se lancer dans cette filière. "Au début, _ce n'était pas mon choix premier d'être agricultrice parce que les filles ne sont pas vraiment respectées dans le milieu_", confie Perrine Raymond. Dans sa classe de 25 élèves, il n'y a que trois filles ! "C'est difficile d'être une femme dans le monde agricole. Après, on fait ses preuves, on montre de quoi on est capable, et ça se passe très bien", reconnaît la jeune femme.

J'en ai marre des gros machos. Ils sont très présents dans le monde agricole

Pour elle, participer à un concours de beauté n'est pas incompatible avec le féminisme. Les cheveux châtains, les yeux marrons, Perrine Raymond veut montrer que les femmes ne sont pas obligées de renoncer à leur féminité si elles veulent se lancer dans l'agriculture. "Dans le monde agricole, les filles ne sont pas des garçons manquées, elles ne sont pas moches. Il faut arrêter le cliché des femmes vieilles avec un tablier", revendique la jeune femme.

Elle veut encourager les vocations de jeunes filles

Grâce à ce titre de Miss France Agricole junior, Perrine Raymond va pouvoir participer à des forums, à des foires agricoles et surtout au salon de l'Agriculture de Paris, qui se tiendra du 23 février au 3 mars 2019. La Sarthoise de 17 ans compte bien se faire entendre et porter ses idées. "J'ai un titre entre les mains, je pense que je vais m'en servir à faire passer deux, trois messages. Il n'y a pas que moi comme fille dans le monde agricole. On est plusieurs et je pense qu'on peut s'exprimer tout autant qu'un homme", assure Perrine Raymond, pleine de caractère et avec un sacré sens de la répartie.