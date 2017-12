Une suspicion de grippe aviaire en Nouvelle Aquitaine

Une exploitation de Monbahus, près de Marmande dans le Lot-et-Garonne est en quarantaine depuis ce vendredi après une suspicion de cas de grippe aviaire. Des tests plus poussés sont en cours en laboratoire.

S'agit-il du premier cas de grippe aviaire en Nouvelle Aquitaine ? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant ce n'est qu'une suspicion mais une exploitation du Lot-et-Garonne est en quarantaine depuis ce vendredi à Monbahus, près de Marmande. Ce sont des tests prévus dans le nouveau protocole de biosécurité avant tout mouvement d'animaux qui se sont révélés suspects.

A partir de cette année, les agriculteurs n'ont plus le droit de déplacer leurs canards sans faire venir, d'abord, les services sanitaires. C'est ce qu'a dû faire l'éleveur-gaveur de Monbahus ce vendredi quand le test préliminaire sur un lot de canards s'est révélé douteux. Immédiatement, la nouvelle réglementation a été appliquée par les services départementaux de protection : la ferme a été placée tout de suite en quarantaine, aucun animal évidement de peut en sortir, mais pas le matériel non plus et les personnes qui ne sont pas indispensables à l'exploitation sont interdites d'accès aussi.

Un périmètre de sécurité de plusieurs kilomètres

Par mesure de précaution également les fermes de cinq villages alentours subissent les mêmes mesures de sécurité le temps que des tests plus poussés soient faits dans un laboratoire spécialisé à Brest. Il faudra deux ou trois jours pour vérifier s'il s'agit vraiment d'un cas de grippe aviaire ou pas. Pour l'instant, donc pas d'affolement. Il y a déjà eu plusieurs suspicions dans la région ces derniers mois, à chaque fois de fausses alertes.