Évenos, France

Avec les fortes rafales de vent, les structures métalliques sont complètement pliées et des centaines de morceaux de verre jonchent la terre de Marc Verrilli : "Ça a déchaussé la serre, elle est pliée en deux comme si on avait marché dessus. C'est une tornade d'après moi." Le maraîcher est seul pour gérer ses 6 000 m2 de serres. Il a perdu tous les légumes qui étaient sous ses serres. Des mois de travail pour rien et surtout cette catastrophe tombe vraiment au mauvais moment : "Il y a tous les plants qui arrivent, les tomates, les aubergines. On a perdu un gros paquet de marchandises et d'argent pour vivre"

Il a besoin de bénévoles et de bennes pour débarrasser les débris

Toute sa production de radis est fichue, la serre s'est écroulée sous le vent © Radio France - Romane Porcon

Marc se sent démuni devant ses serres ravagées par la tempête : "Débarrasser ça tout seul, déjà il faut de l'argent parce que ça va coûter je ne sais pas combien et il faudrait des bennes et on a besoin de volontaires." Sa maman Guillène est très émue de voir son fils dans cette situation "Moi j'ai beaucoup de peine pour lui. C'est un travailleur acharné. On espère qu'on va nous aider parce qu'on n'était pas assuré." Trop cher explique Marc, et puis jamais il n'aurait pensé subir des vents aussi violents. Surtout qu'il a l'impression que le sort s'acharne sur lui.

On a eu la neige, la glace, j'ai sauvé les plantations du gel parce qu'on a pas de chauffage dessous. On a les sangliers on a mis la clôture électrique. Tout allait bien et là le vent et ma serre est plus là.

Marc Verrilli a besoin de main d'oeuvre et des bennes pour débarrasser ce qu'il reste de ses serres. Il espère pouvoir s'appuyer sur le classement de sa propriété en zone de catastrophe naturelle et a déjà sollicité la mairie