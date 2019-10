Une tonne de cèpes vendus jeudi sur les marchés du Périgord

La pousse des cèpes se confirme dans le nord du Périgord. À Saint-Saud-Lacoussière, 800 kilos de champignons se sont vendus ce jeudi après-midi, et 200 kilos à Mussidan.

Saint-Saud-Lacoussière, France

Après un début timide, les marchés aux cèpes de Saint-Saud-Lacoussière et Mussidan ont enfin écoulé de belles quantités ce jeudi après-midi, et les prix baissent ; à St-Saud les 800 kilos sont partis à environ 15 euros le kilo, et à Mussidan les 200 kilos se sont vendus 20 euros le kilo en moyenne.

Puisque la pousse se confirme, les deux marchés seront encore ouverts ce vendredi après-midi à 16h.