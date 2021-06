Une tortue Luth de deux mètres de long aperçue au large de l'Île-de-Ré

C'était une après-midi tranquille de pêche à la daurade, mardi dernier. Michel Pimpare était dans son petit bateau à moteur à l'arrêt au large de Saint Martin de Ré quand soudain, une énorme masse est apparue. Une tortue luth de deux mètres de long qui est venue par deux fois longer la coque de son bateau. "C'était impressionnant" raconte Michel "on a vu la tête assez rapidement, elle est passée lentement, on a eu le temps de bien la voir". Et même de la filmer, de très près, des images rares. On entend Michel s'exclamer "oh la bestiole" sur la vidéo !

A aucun moment Les occupants du bateau n'ont eu peur, même quand la tortue a plongé et qu'elle est revenue droit sur le bateau une heure et demi plus tard : "elle n'était pas agressive" dit Michel mais à posteriori, il imagine ce qui ce serait passé si la tortue était remontée sous le bateau : "je ne sais pas combien elle pèse, mais ça aurait sans doute fait drôle".

Combien elle pèse ? Le centre d'étude et de soin pour les tortues marines de l'Aquarium de la Rochelle, qui a visionné la vidéo estime qu'elle fait 300 kg pour deux mètres de long. Une taille "comparable aux tortues qui arrivent chez nous" selon Florence Del Amico, sa responsable.

Elle répond aux questions que se pose Michel dans la vidéo :

Est-ce une espèce courante ici ? : les tortues Luth "viennent des sites de ponte de Trinidad et de la Guyane française principalement, et qui viennent spécifiquement s'alimenter sur la façade Manche Atlantique, et notamment dans les pertuis Charentais qui regorgent de méduses " explique Florence Del Amico. "Il est récurent de pouvoir en rencontrer, notamment dans la période estivale".

: "La tortue luth s'alimente de proies gélatineuse et donc de méduses, elle se déplaçait sensiblement vers des zones où il y a des méduses". Etait-elle attirée par "la strouille" (la cage qui contient les appats pour attirer les dorades : des poissons broyés ou de la farine) située à l'arrière du bateaux ? Non répond la responsable du Centre d'Etude et de Soins pour les Tortues Marines de l'Aquarium de La Rochelle. Les tortues mangent uniquement des espèces gélatineuses.

Les tortues luth restent des animaux très mystérieux : on ne sait pas, par exemple combien d'individus fréquentent les pertuis. Aussi le Centre d'Etudes et de soin de l'Aquarium demande aux plaisanciers de signaler toute observation, directement sur le site de l'aquarium de La Rochelle. Florence Del Amico rappelle que les tortues luth sont des espèces protégées. "Il convient de ne pas les approcher (sauf si la tortue vient vers vous) et de ne pas tenter de les rattraper".