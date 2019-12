Une trentaine d'agriculteurs bloquent les accès de l'Intermarché de Dun-le-Palestel

La tenue d'un stand de l'association de lutte contre la maltraitance animale One Voice à l'Intermarché de Dun-le-Palestel n'a pas plu du tout à la FDSEA et aux JA. En représailles, ils bloquent l'accès au parking du magasin toute la journée de ce lundi 9 décembre.

Dun-le-Palestel, France

Impossible de rentrer sur le parking de l'Intermarché de Dun-le-Palestel ce lundi. A chaque entrée, un tracteur et sa remorque bloquent toute velléité de stationnement. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs sont venus passer un message clair : ne donnez pas la parole à l'association One Voice en Creuse.

Cette association dénonce les maltraitances contre les animaux. Le cœur de son combat militant se situe dans la lutte contre la captivité des animaux, mais il est mentionné également sur son site des arguments contre certaines méthodes d'élevage et d'abattage. Et c'est ce qui met en rogne les éleveurs de la FDSEA et des JA creusois. Prévenus de la tenue de ce stand de One Voice à l'Intermarché, ils sont venus en représailles bloquer le parking.

Le magasin a fermé ses portes et le gérant a laissé partir ses employés. A la mi-journée, les agriculteurs occupaient encore le parking et pique-niquaient à l'aide d'une plancha installée dans la cabane à caddie du magasin.

Quelques gendarmes étaient sur place, l'ambiance est resté calme.