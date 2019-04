Une trentaine d'agriculteurs mayennais veulent acheter des caméras pour surveiller leurs exploitations

Saint-Denis-d'Anjou, France

L'une de ses priorités, c'est la lutte contre "l'agri-bashing". Jerôme Landais, 50 ans, a été élu ce lundi président de la FDSEA de la Mayenne, le puissant syndicat agricole. Secrétaire général de la FDSEA depuis cinq ans, ancien trésorier pendant deux ans, il succède à Philippe Jéhan, qui a démissionné début mars.

Jerôme Landais était le seul candidat : 31 voix pour, un bulletin nul et un bulletin blanc. Il termine le mandat initial de Philippe Jéhan, mais une prochaine élection doit avoir lieu dans 10 mois, en février 2020.

Jérôme Landais, président de la FDSEA de la Mayenne. © Radio France - Charlotte Coutard

Jérôme Landais est éleveur de vaches laitières à Saint-Denis-d'Anjou dans le Sud Mayenne. Selon lui, la FDSEA compte lancer une commande groupée de caméras de vidéo-surveillance, après l'intrusion sur des exploitations agricoles de défenseurs de la cause animale.

"Le fonctionnement des achats groupés, ce sont des agriculteurs qui nous font des demandes, et quand on estime qu'il y a assez de demandes, on lance les achats. Donc suite à des intrusions dans des exploitations, _des agriculteurs sont inquiets par rapport à ces visites_, donc ils nous ont demandé si on pouvait mettre en place un achat groupé de caméras, pour vérifier s'il y a des personnes qui rentrent sur leur exploitation", explique Jérôme Landais, le nouveau président de la FDSEA de la Mayenne.

Une trentaine d'agriculteurs sont intéressés. Le projet vient d'être lancé.

Jérôme Landais, président de la FDSEA de la Mayenne. Copier

La FDSEA compte également acheter en commande groupée du gaz, comme c'est déjà le cas pour le fuel. Cette commande groupée de fuel permet à 400 agriculteurs d'économiser 30 euros tous les 1000 litres de fuel.

Par ailleurs, Stéphane Loupy, ancien secrétaire général adjoint, a été nommé ce lundi secrétaire général de la FDSEA. Il est éleveur de vaches laitières et producteur de céréales à Champgeneteux au Nord Est du département.