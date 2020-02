Une trentaine d'agriculteurs vauclusiens à Paris pour le Salon international de l'agriculture

La Chambre d'agriculture et le Département tiendront ensemble l'Epicerie de Vaucluse sur le Salon international de l'Agriculture.

Du 22 février au 1er mars, une trentaine d'agriculteurs vauclusiens se rend au Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture (SIA). Vin, charcuterie, miel et fromage du terroir seront présentés sur le stand de la Chambre d'agriculture et du Département. Pour plusieurs exploitants c'est une première, à l'instar d'Audrey Piazza, 29 ans, installée à Châteauneuf-de-Gadagne depuis bientôt un an : " J'ai la chance de partir avec Juliette", sourit la jeune agricultrice. "C'est une pomme qu'on produit en club."

Il y a une vraie prise de conscience dans notre milieu

Le thème pour cette édition 2020 : "L'agriculture vous tend les bras". En plein "agribashing" (dénigrement de l'agriculture), les acteurs du monde agricole comptent profiter du Salon pour présenter leurs méthodes de travail aux consommateurs et déconstruire "certaines idées reçues". "Aujourd'hui, les gens mélangent tout", estime Audrey Piazza. " Le bio, les pesticides, les produits phyto... Il y a _un gros travail de communication à faire_."

Opinion partagée par Magali Malavard, exploitante agricole en lavande, lavandin et petit épeautre à Sault : "On traite de moins en mois, beaucoup de molécules sont enlevées, il y a une vraie prise de conscience dans notre milieu", assure-t-elle.

Parmi les temps fort du salon : le Concours général agricole. La finale a lieu le premier jour, ce samedi 22 février. Plus de 700 échantillons de vin sont en lice. Tous produits confondus, le Vaucluse avait remporté plus de 300 médailles l'an passé.