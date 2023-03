Une trentaine de producteurs corses créent leur propre marque fermière

En juillet dernier, A Robba Paisana, Casgiu Casanu et Taravo-Valinco-Sartenais se sont fédérées autour d'une nouvelle structure : l'Associu di i Paisani Corsi. Une structure résolument engagée dans la valorisation des productions fermières à taille humaine, en relation directe avec les consommateurs. Elle s'appuie sur le modèle de marque et de points de vente collectifs "Idoki" développés aux Pays-Basques et "se veut une alternative à la grande distribution".

"Mieux communiquer autour des valeurs qu'on veut porter"

Pour la présidente de l'Associu di i Paisani Corsi, Nelly Lazzarini, il s'agit de "mettre avant nos savoir-faire". "On a un contact direct avec le consommateur, on voit que c'est la tendance qu'il faut prendre pour l'avenir et donc c'est ça qu'on veut essayer de mettre en avant à travers la marque collective. On retrouvera nos produits dans les différents magasins de producteurs, mais l'idée c'est de lancer une filière fermière. C'est pas forcément un point de vente unique qui va regrouper les produits de la marque".

Et d'ajouter : "Quand le consommateur verra notre logo, quand il verra le nom de la marque, il saura qu'il achète en toute transparence, en sachant qu'on a bien un troupeau, qu'on produit notre matière première, qu'on produit notre produit sur l'exploitation. C'est ce qu'on fait déjà sur des magasins de producteurs, mais l'idée c'est de mieux communiquer autour des valeurs qu'on veut porter".

"Pour qu'on soit considérés comme une filière à part entière"

"Cette marque, elle débute" poursuit Nelly Lazzarini. "Pour l'instant, on a travaillé des mini-cahiers des charges, sur le fromage et toute la filière lait, la charcuterie, les vignerons, la farine de châtaigne et le miel. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'agriculture traditionnelle et familiale et surtout de travailler en transversalité et de rassembler les producteurs qui ont les mêmes besoins, les mêmes problématiques, pour qu'on soit considérés comme une filière à part entière : Une filière fermière".