"Une très belle vitrine" : 45 vignerons de l'Yonne présents au salon du vin à Paris

"Il y a beaucoup d'importateurs qui viennent chercher la perle rare pour présenter le produit dans leur pays". Comme les 44 autres vignerons de l'Yonne, Pierre-Louis Bersan a profité des trois jours du salon Wine Paris, qui se termine ce mercredi soir, pour trouver de nouveaux acheteurs venus des quatre coins du monde.

En Bourgogne, une bouteille sur deux est vendue à l'export

Grâce à ce salon créé il y a quelques années, le vigneron du domaine Bersan à Saint-Bris-le-Vineux, a développé une clientèle canadienne qui représente aujourd'hui près d'un quart de ses ventes annuelles. "Maintenant, j'aimerais récupérer l'Angleterre que j'ai perdue avec le Brexit", ajoute-t-il. Selon le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), une bouteille de vin sur deux est vendue à l'étranger et 37 % des exportations sont à destination de l'Union européenne.

A l'international, les Etats-Unis sont l'un des principaux clients des vignerons bourguignons. "D'ici quelques années, il faudra se tourner vers l'Inde, prévoit Louis Moreau, du domaine du même nom, à Beine, dans le Chablis. Il faut aussi consolider la Chine, qui a construit son réseau de distribution. Ils n'ont pas l'habitude des vins blancs, plutôt des vins rouges, mais avec la marque Chablis qui devient mondiale, ça commence à entrer dans les mœurs."

Jusqu'à 50% d'augmentation pour les prix des matières premières

La région Bourgogne-Franche-Comté est présente sur le salon, en accueillant 147 vignerons sous son pavillon, inauguré lundi matin en présence de Nicolas Soret, vice-président de région. Plus de 450 000 euros ont été mobilisés l'année dernière pour aider les vignerons à protéger leurs vignes contre le gel.

Les matières premières, comme les bouteilles, les capsules et les cartons, coûtent de plus en plus cher, avec jusqu'à 50% d'augmentation en un an. Mais les vins du grand Auxerrois ont un avantage qualité-prix, selon Pierre-Louis Bersan. "On est sur des vins de Bourgogne à un prix abordable, c'est une grande force. On voit que les prix des grands vins de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits ont explosé. Les clients professionnels commencent à se tourner vers des coteaux qui ont moins de renommée, avec des stocks disponibles."

Un salon réservé aux professionnels

Après une année 2021 gâchée par le gel et la pluie, la récolte 2022 s'annonce très bonne. Dans le domaine de Louis Moreau, les voyants sont au vert avec un retour à 100% de la production, après avoir perdu les trois quarts de la récolte en 2021. "Le nombre de stands a explosé cette année", souligne Olivier Félix, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux.

Le Wine Paris ouvre ses portes pour une dernière journée ce mercredi à 9 heures et jusqu'à ce soir 17 heures, Porte de Versailles. Le salon n'est pas ouvert au grand public mais réservé aux professionnels.