Une très bonne année pour l'ail en Occitanie

Lautrec, France

L'année 2019 sera celle de l'ail en Occitanie. Pas de jaloux, l'ail blanc de Lomagne ainsi que le violet de Cadours et le rose de Lautrec ont profité des excellentes conditions météos. Cette année, la qualité, la quantité et, surtout, les couleurs sont au rendez-vous pour ces condiments d'indication géographique protégée (IGP) ou AOC (appellation d'origine contrôlée).

Sébastien Taupiac, président du syndicat de l'ail violet de Cadours, donne la recette pour avoir une belle couleur violette. "Il faut une terre humide à partir de fin mai et jusqu'à début juillet. Cette année, on a eu juste assez de petites pluies. Elles ont favorisé la coloration violette de notre ail."

Une année 2018 à oublier

Ce bon cru 2019 est un appel d'air après une dernière saison 2018 difficile. Bertrand Guiraud, producteur d'ails blanc de Lomagne, a tout connu l'an dernier. "J'ai eu des inondations et de la grêle. Il y a eu trop d'eau, j'avais « un ail café au lait » avec de petites taches marron. Cette année, j'ai un ail blanc de qualité et de quantité en plus."