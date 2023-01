Une truffe exceptionnelle classée "extra" sur le marché de Sainte-Alvère en Dordogne

Mairie de Val de Louyre et Cadeau

Une rondeur parfaite, aucun trou, ni apérité : voilà la truffe d'un producteur classée "extra" par les commissaires du marché Sainte-Alvère, village de la commune Val de Louyre et Caudeau (Dordogne), ce lundi matin. Elle pèse 93 grammes.

ⓘ Publicité

Entre 30 et 90 grammes, rondeur parfaite et parfum : les trois conditions de classement d'une truffe en "extra". - Mairie de Val de Louyre et Cadeau

Entre 30 et 90 grammes, c'est la 2e condition pour classer une truffe dans cette catégorie "extra", en plus de son aspect rond. Il faut aussi que le champignon ait du parfum. Ce lundi, les cours de vente du marché de Sainte-Alvère se situaient entre 700 et 1 000€/kg, même si bien sûr le prix d'achat de la fameuse truffe "extra" reste un mystère pour le moment.

Pas de truffe "extra" depuis 2019

Une truffe "extra", ce n'était pas arrivé depuis 2019, où trois champignons de 80 ou 90 grammes avaient été classés ainsi entre janvier et février. Une petite pépite appréciée par la commissaire principale du premier marché de France, Marie-France Ghouti : les récoltes de truffes sont en diminution cette année. 300 kg ont été apportés sur le marché de Sainte-Alvère cette saison.