Une vache bazadaise à Paris, ces lycéens participent au Trophée du salon de l'agriculture

Des lycéens de la filière agricole de Bazas sont au salon de l’agriculture, qui se tient à Paris jusqu'au 5 mars. Chaque année, un Trophée spécifique dédié à l'enseignement agricole (le TIEA) réunit des lycées de la filière. Là bas, les élèves représenteront leur établissement avec un but en tête : ramener la coupe à la maison.

ⓘ Publicité

A Bazas, il a fallut choisir parmi les 65 vaches bazadaises, celle qui aurait la chance d'aller à Paris pour les épreuves de manipulation et de présentation. Encadrés par deux professeurs, les jeunes ont choisi Harpie, "Elle a un beau gris, un très bon éclairage de tête, de belles muqueuses et un gros mufle, décrit Clémence, appliquée. C'est une longue et grande vache, avec un bon aplomb." L'adolescente résume, en caressant tendrement l'animal : Elle est parfaite !

Donovan, Lilian, Lydie, Anthony, Clémence, Carla et Clémence préparent leur départ pour le tournoi depuis depuis 6 mois - Sego Raffaitin

Quatre épreuves pour remporter le Trophée

En plus des épreuves de dressage et de présentation de la vache, les élèves devront présenter une courte pièce de théâtre de leur création, pour introduire leur lycée, et animer un stand. "Ce qui est noté, c'est le comportement des élèves, souligne Lydie, notre implication dans toutes les épreuves, notre créativité."

Le Trophée International de l'Enseignement Agricole promet un chèque de quelques centaines d'euros, la fierté d'avoir représenté son lycée et de belles rencontres entre apprentis et professionnels du monde agricole.

Une vraie formation

"C'est une vraie formation, souligne fièrement l'un de leurs deux professeurs encadrants, Julien Bard*. Ce projet les responsabilise, ils ont dû présenter une candidature motivée, puis trouver des sponsors, des financements pour le transport et l'hébergement au salon de l'Agriculture. Avec tout ça, il faut que tout se passe bien avec la vache !" À près d'un mois du jour J, Lydie a hâte autant qu'elle se sent stressée : "il va y avoir beaucoup de public, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant, mais ça va être une expérience..." Anthony conclut : "Une expérience qu'on ne fera qu'une fois dans notre vie !"

Pour suivre les aventures de ces éleveurs bovins en herbe au salon de l’agriculture de Paris, rendez-vous sur leur compte Instagram @tiea_bazas_2023 .