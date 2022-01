Une vente aux enchères des plus beaux taureaux reproducteurs s'ouvre en ligne ce mardi dans la Marne

La station d'évaluation de la race charolaise, située à Sommepy-Tahure, organise sa vente annuelle aux enchères des meilleurs taureaux reproducteurs ce mardi. 44 bêtes ont été choisies pour améliorer le patrimoine génétique de nos troupeaux.

Cette vente, organisée par la chambre d'agriculture de la Marne et la coopérative agricole EMC2, aura lieu en ligne pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire. Les 44 champions ont été « recrutés » selon les termes de Felix Thenadey, représentant de la chambre d'agriculture du département, dans tout le quart Nord-Est de la France.

Une sélection des meilleurs pedigrees

La station de Sommepy-Tahure est l'une des sept en France à faire ce travail de repérage des spécimens les plus prometteurs pour améliorer le patrimoine génétique de nos troupeaux : « On a des profils plutôt typés viande, donc avec du muscle, d'autres qui ont un peu moins de muscle et peuvent être utilisés pour avoir des vêlages plus faciles, qui donneront des veaux plus petits. On a des animaux qui sont génétiquement nés sans cornes, ce qui permet aux éleveurs de s'éviter l'écornage. L'intérêt de la station est de les regrouper tous sous le même toit, pour qu'ils soient évalués de la même manière » explicite Felix Thenadey.

à lire aussi Rafiot, un jeune taureau limousin à 17.900 euros

Depuis cet été, les 44 taureaux sont gardés en pension à la station, pour qu'ils bénéficient tous du même environnement. Ils sont évalués sous toutes les coutures, sur la base de critères morphologiques mais aussi génétiques : « On a toujours de nouveaux critères, on devient de plus en plus performant, notamment au niveau de la génétique pour détecter certaines tares, mais aussi la stérilité bien sûr » détaille Felix Thenadey.

80% de nos clients sont des habitués - Felix Thenadey

La sélection s'est faite à partir d'un répertoire de près de 3500 bêtes dans tout le quart Nord-Est de la France, puis réduite à près de 300 animaux que les organisateurs sont allés voir, pour en arriver à 44. Chaque taureau obtient une note d'évaluation qui détermine son classement dans la sélection et sa mise à prix. Cette année, elles sont fixées entre 2300 et 3000 euros.

« Quand on met déjà entre 3000 et 4000 euros dans un taureau, je pense qu'on peut avoir une bonne bête et assurer l'avenir, pour la garder quelques années dans l'exploitation » commente Bertrand, un acheteur potentiel venu de Biconville, dans les Ardennes, lors de la journée portes ouvertes organisée en amont, le samedi 22 janvier.

Une vente en ligne

Cette année, la vente en ligne permet d'attirer des acheteurs venus d'un peu plus loin. Généralement, « 80% des clients de la vente sont des habitués qui viennent de la Marne et des départements voisins » précise le représentant de la chambre d'Agriculture. « On a crée un site internet, avec des vidéos où on a fait défiler chaque taureau, cela nous a poussé à être innovant » complète Felix Thenadey.

La vente a lieu ce mardi à 13h30 sur le site internet d'EMC2.