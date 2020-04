Confinement - Une vente spéciale "jardin" ce samedi aux Serres Renazéennes

Dans le sud-Mayenne, Céline et Brice Marsollier sont maraîchers et horticulteurs aux Serres Renazéennes. Et malgré le confinement, ils continuent leur activité puisque "les légumes continuent de pousser", sourit Céline. Le couple a adapté son activité, a équipé ses vendeuses de masques et mis en place les différents gestes barrières lors du retrait des commandes au magasin. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de jeter leurs rameaux à la poubelle.

Ça fait mal au cœur d'avoir dû mettre tout ça à la poubelle alors que le travail a été fait.

Alors, pour continuer de valoriser leur production, ils organisent une vente spéciale "jardin" ce samedi 25 avril. C'est également une façon de remplacer leurs portes ouvertes.

Les plants de légumes et de fleurs sont à commander par téléphone ou sur leur site internet avant jeudi 23 avril à midi.

Les Serres renazéennes, 02 43 06 41 14 ou sur www.lesserresrenazeennes.fr. Le magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Le mercredi de 9 h à 12 h 30.