Une vidéo pour illustrer les difficultés des agriculteurs en Côte-d'Or

La sécheresse menace les cultures d'orge et les prairies de Côte-d'Or

Comment mieux faire comprendre la réalité qu'en la montrant? Cette réflexion est simple et c'est la décision prise par la FDSEA de Côte-d'Or. Malgré les manifestations d'octobre dernier à Dijon , le syndicat estime que les agriculteurs ont toujours du mal à se faire entendre. C'est pourquoi, c'est cette fois par le biais d'un format vidéo, que les exploitants espèrent que l’état des cultures parlera de lui-même.

Un mal être durable des agriculteurs de Côte-d'Or

La FDSEA 21 explique que les exploitations agricoles de Côte d’or, notamment celles qui produisent des grandes cultures, connaissent encore de grandes difficultés cette année.

Pourtant, "l’agriculture reste un des piliers de l’économie et de l’emploi dans nos zones rurales. La sauvegarde de notre secteur est donc une nécessité pour le territoire" rappelle le syndicat. Il déplore que les aléas climatiques, les politiques publiques sans vision économique, les discours non suivis d’effets sur la souveraineté alimentaire s’enchaînent et se répètent sans arrêt.

Des propositions restées lettre morte

"Nous avons pourtant fait de nombreuses propositions ces dernières années pour sortir de cette situation difficile, afin d’inscrire notre agriculture dans les objectifs du développement durables, autant sur les aspects environnementaux que sociaux et économiques. Mais nous avons bien du mal à être entendus." regrette Jacques de Loisy, le Vice-Président de la FDSEA21 en charge du dossier grandes cultures qui sera sur le terrain ce jeudi pour la réalisation de la vidéo à Ampilly les Bordes, puis dans le secteur d’Is sur Tille et à Izier.

Les GAEC éligibles au fonds de solidarité

Cette demande répétée de la FNSEA vient d'être entendue par les pouvoirs publics. Jusqu'à présent, les agriculteurs associés en GAEC ne pouvaient déposer de demande d’aide du fait de l’absence de SIRET/SIREN individuel pour chaque exploitant. Chaque associé du groupement peut désormais prétendre à l'aide jusqu'à 1500 € ,en fonction de la perte de chiffre d'affaires déclarée du GAEC