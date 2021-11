Une "vigne-test" pour s'adapter au dérèglement climatique à Étoile-sur-Rhône

Une "vigne-test" a été inaugurée ce mercredi matin à la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône pilotée par la Chambre d'Agriculture de la Drôme. Son évolution face aux aléas climatiques va être observée de près, par les agriculteurs et les ingénieurs. Le secret d'une vigne capable de résister aux aléas climatiques selon les conseillers en viticulture de la Drôme, c'est de combiner l'agroforesterie aux plants de raisins.

Les vignes sont couvertes par des filets anti-grêle - Lucile Auconie

Sur cette vigne d'un demi-hectare, il n'y a pas que du raisin de table ou de cuve; entre les rangs, 80 pêchers ont été plantés pour créer de l'ombre et apporter de la fraicheur aux cultures viticoles. L'objectif c'est que la vigne s'adapte aux canicules et aux fortes chaleurs de plus en plus fréquentes ces dernières années. Ce mercredi matin, les conseillers en viticultures ont rappelé que le mixage de la vigne et agroforesterie n'est pas nouveau : depuis un certain nombre d'années des chênes truffiers sont plantés dans les vignes. Le but c'est que les racines s'entretiennent mutuellement.

Des haies pour lutter contre le gel

Le département de la Drôme a été fortement touché par les épisodes de gel au mois d'avril 2021. Les vignerons de Crozes-Hermitage ont perdu entre 20 et 50% de leur production à ce moment-là. Sur la "Vigne Climat'ic" d'Etoile sur Rhône créée en mars dernier, plusieurs haies ont été plantées pour protéger les plants de raisins du gel. Ces haies sont extrêmement protectrices, Marie-Véronique Blanc, conseillère spécialisée en viticulture à la Chambre d'Agriculture de la Drôme explique "autour d'une haie, il y a souvent des températures beaucoup moins basses que si ces haies n'existaient pas. Les cultures situées contre les haies sont moins gelées. Nous l'avons étudié ici sur la Tab, sur la ferme expérimentale."

Des filets pour stopper la chute des grêlons

Les filets anti-grêles sont assez courants et souvent utilisés dans l'arboriculture et dans le maraichage mais beaucoup moins dans les vignes. Pourtant ici, c'est bien cette arme qui sera utilisée contre les épisodes de grêle. Dans cette ferme expérimentale, ils recouvrent les 900 pieds de raisins de cuves et les 120 cep de raisins de table. Selon Isabelle Mejean, conseillère spécialisée en viticulture ces filets ont très vite été adoptés par les exploitants drômois : "sur la zone des Crozes, il y a des filets depuis 2 ans, depuis l'épisode de grêle ou certains viticulteurs ont perdu les trois-quarts de leur production. Ces systèmes de filets fonctionnent, en revanche il faut l'avouer c'est un peu plus de travail parce qu'il faut les remonter pour récolter, et les baisse pour tailler."

Des solutions dédiées aux viticulteurs

La Drôme est le premier département viticole de la région Auvergne Rhône-Alpes avec 19.000 hectares de vignes et pour qu'il reste compétitif, le secteur viticole doit pourvoir affronter les épreuves climatiques. Cette ferme expérimentale aussi nommée plateforme TAB apportent des connaissances aux agriculteurs. Chaque année, mille agriculteurs déambulent sur cette "ferme-test" d'Etoile-sur-Rhône pour prendre des renseignements et réfléchir à ce qu'ils peuvent adapter sur leur propre exploitation. Le Président de la Chambre d'Agriculture de la Drôme, Jean-Pierre Royannez rappelle "sur une exploitation, il vaut mieux ne pas prendre de risque et il ne faut pas faire d'erreur. Si vous vous trompez et que cela ne correspond pas à votre mode de culture et que vous vous en apercevez des dizaines d'année plus tard, cela peut-être désastreux : on parle de dizaines de milliers d'euros qui ont été investies pour certains viticulteurs."

Pour obtenir les premiers résultats de cette expérimentation, il faudra être patient, en agroforesteries les premiers constats peuvent aboutir d'ici 5 ans à 10 ans. Pour la vigne, il y a plusieurs stades, elle doit d'abord vieillir, avant d'éventuels conclusions sur son adaptation aux aléas du changement climatique.