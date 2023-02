Une vingtaine de médailles pour les producteurs de foie gras de Dordogne au Salon de l'agriculture

Quelques 21 foies gras, magrets et autres rillettes du Périgord ont reçu une médaille ce samedi 25 février au Salon de l'agriculture , lors du très prestigieux concours général agricole qui s'ouvrait cette année avec le concours des produits de palmipèdes gras. Quelques 570 jurés ont départagé des centaines de produits en compétition sur le salon. Seulement un tiers se voient décerner des feuilles de chêne d'or, d'argent ou de bronze, synonymes de ventes assurées en magasin.

Au total, 125 médailles en tout ont été décernées cette année 2023 dans la catégorie palmipèdes gras. Le Lot et les Landes font la course en tête au nombre de médailles, et en Dordogne, on fait moins que l'année dernière, où le Périgord était revenu avec 28 médailles.

Les producteurs récompensés