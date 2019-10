Une visite riche d'enseignements pour la délégation africaine venue au sommet de l'élevage

Une délégation composée de représentants de coopératives et de ministères africains a pu visiter une exploitation bovine, mardi, à Chavenon (Allier), et voir le savoir-faire français. Ils en sont ressortis très satisfaits.

Chavenon, France

"Le savoir-faire français, c'est formidable !". Les mots de ce ressortissant africain font plaisir à entendre. Mais au-delà des mots, si l'on en croit le nombre de photos réalisées durant cette visite, on peut sans crainte estimer que cette délégation ouest-africaine a apprécié son tour de l'exploitation Passevent.

Beaucoup de photos réalisées dans l'exploitation. © Radio France - Léo Corcos

Sous le vent et la pluie, guidés par Raphaël Colas, le responsable de la coopérative FEDER, ils ont pu tout comprendre sur l'organisation, l'alimentation, l'engraissage, puis l'abattage des animaux. L'exploitation, étendue sur 385 hectares, se composait de 260 animaux de race Charolaise et Aubrac, et produit également du maïs et de l'herbe, destinés à l'alimentation des animaux.

La délégation a fait le tour de l'exploitation © Radio France - Léo Corcos

Une année difficile pour l'agriculture

Malheureusement, ils n'ont pas pu voir la pleine mesure du savoir-faire français, puisqu'en cette année de sécheresse, le rendement des agriculteurs a fortement diminué. La pluviométrie, notamment, a été deux fois inférieure à celle de l'an dernier. Il n'y avait pas assez d'herbe pour nourrir les animaux, ce qui influençait forcément leur engraissage, et peinait à "nourrir son homme", comme l'expliquait Julien Passevent, qui gère l'exploitation avec son père, bientôt retraité. Le revenu des exploitants se joue d'ailleurs maintenant, et il sera scruté avec une certaine anxiété. Non seulement Julien Passevant ne devrait pas pouvoir embaucher, comme il le souhaiterait, un salarié, mais il pourrait devoir se séparer de plusieurs animaux...

C'est - littéralement - une année de vaches maigres pour la France. © Radio France - Léo Corcos

Reste que cette visite a été riche en enseignements. L'un des membres de la délégation se disait "émerveillé" par "l'organisation bien compartimentée" de l'exploitation. "Chez nous, l'éleveur a tendance à vouloir tout faire à la fois - producteur, éleveur etc. Ici, chacun fait ce qu'il sait faire. C'est ce qui m'a le plus plu", complète-t-il. Un autre a aimé "la reproduction des veaux, et la manière de cultiver l'herbe pour faire survivre les animaux". A la question de savoir s'ils reviendraient, ils ont répondu "sans hésitation, si l'occasion se présente !"