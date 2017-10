Les vignerons indépendants de Bourgogne et du Jura en salon à Dijon

Si vous êtes amateur de vin, c'est le dernier jour ce 22 octobre pour aller faire vos emplettes au 12e salon des vignerons indépendants, qui se tient depuis vendredi au parc des expositions de Dijon. 66 vignerons de Bourgogne et du Jura y présentent quelque 400 vins.

Les vignerons indépendants se distinguent en assurant toutes les fonctions, viticulture, vinification et commercialisation. C'est cette dernière facette du métier qui les mobilise dans les salons comme celui de Dijon. On peut même y trouver le stand de l'Université de Bourgogne, qui revendique haut et fort le statut de vigneron indépendant, car elle possède un petit domaine de trois hectares à Marsannay-la-Côte. « On fait tout comme un vigneron indépendant, de A à Z, depuis la production du raisin jusqu’à la commercialisation du vin, crémant, blanc et rosé », explique Hervé Alexandre, professeur d'œnologie à l'institut Jules Guyot.

Trois hectares de vigne légués en 1917 à l'Université de Bourgogne

On va fêter le centenaire du legs d’un certain monsieur Lucotte, qui en 1917 a légué ces vignes à l’Université, à la condition qu’elles servent à l’enseignement et à l’expérimentation. Ce qui est fait puisque les trois hectares sont gérés par l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin qui forme les futurs œnologues et autres professionnels de la viticulture. La vente des 10.000 bouteilles produites chaque année permet de financer le fonctionnement du domaine.

Au stand du domaine Cornu de Magny-lès-Villers, Isabelle Cornu fait goûter ses vins aux consommateurs. Un moment qu’elle apprécie, comme la plupart de ses collègues : « c’est la consécration de tout ce qu’on aura fait au préalable, de pouvoir satisfaire les gens et de recevoir des compliments sur le produit ». Les amateurs de bons vins se pressent dans les allées. Pour Marcel, habitué du salon, c’est bien pratique car il a le choix sans avoir à faire la tournée des caveaux de dégustation : « j’achète ici, car ça nous évite de nous déplacer. En une journée, on a un grand nombre de viticulteurs ».

Une forte demande, pour des stocks parfois limités

Un grand nombre de viticulteurs, certes, mais avec un stock parfois réduit, en raison des faibles récoltes de ces dernières années, comme en témoigne Mathieu Gille, qui va prendre la suite de son père au domaine de Comblanchien. « On n’a plus beaucoup de stock, et beaucoup de gens sont déçus. Les 2015 sont très prisés, mais on avait 50% de la récolte, aujourd’hui je n’ai pas de Vosne-Romanée, je n’ai pas de Pommard, pas de Côtes de Nuits village blanc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà parties ». Mais il ajoute qu’il lui reste encore de « jolies choses », comme des Chambolle premier cru 2015, des vins de 2014 aussi. Le salon des vignerons indépendants sera ouvert ce dernier jour de 10 heures à 18 heures au parc des expositions de Dijon.