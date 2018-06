Les producteurs de fromage fermier sont inquiets. Dans le projet de loi "Agriculture et alimentation" - voté par l'Assemblée nationale et qui doit passer devant le Sénat à partir du 26 juin - un texte prévoit l'assouplissement de l'attribution du label "produit fermier".

Isère, France

Pour les producteurs titulaires de cette mention "produit fermier" c'est une véritable dévalorisation. Jusqu'ici, pour obtenir ce label, il fallait que le fromage soit fabriqué par le producteur, uniquement avec du lait de son exploitation, et dans son exploitation. Si la loi "Agriculture et alimentation" est votée, et l'article en question conservé, un fromage pourra également être considéré comme fermier si son affinage est réalisé en dehors de l'exploitation.

"La définition d'un fromage fermier c'est : fabriqué par le producteur, sur le lieu de son exploitation" — Frédéric Blanchard, président de l'association des producteurs fermiers de l'Isère (APFI)

Pour Fédéric Blanchard, le président de l'association des producteurs fermiers de l'Isère (APFI), c'est "une tromperie". "La définition d'un fromage fermier c'est : fabriqué par un producteur, sur le lieu de son exploitation". Pour cet éleveur de chèvres à Chozeau (Isère), ce qui est également gênant "c'est qu'en général, on a des fermes moins importantes que les producteurs classiques. On tire notre revenu et l'équilibre de nos exploitations par le fait qu'on valorise mieux notre lait en fabriquant notre fromage. Si on laisse des structures importantes affiner les fromages et prendre notre mention valorisante, on sait qu'ils vont assez facilement baisser les prix et nous faire concurrence."

"L'impression que l'on favorise les filières industrielles" — Frédéric Blanchard

Après avoir été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale, la loi "Agriculture et alimentation" doit être examinée par le Sénat à partir du mardi 26 juin, mais déjà les titulaires de ce label "produit fermier" sont inquiets. "On sait que des gros industriels comme par exemple Lactalis ont racheté des affineurs et vont pouvoir bénéficier du terme "fermier", explique Frédéric Blanchard. Ils vont vendre en grande distribution et on sait très bien qu'ils risquent de ne pas redistribuer la valeur ajoutée".