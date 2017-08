Vacances des agriculteurs : "Je veux que mes enfants puissent vivre comme tout le monde"

Pas facile de partir en vacances quand on est agriculteur. C'est souvent très compliqué à organiser et à financer, notamment pour les éleveurs. Rencontre avec un producteur laitier de l'Yonne qui part cette année, pour la première fois depuis 6 ans.

48% des agriculteurs prennent au moins trois jours de vacances par an. C’est le résultat d’un sondage réalisé en 2015 pour le site Internet web-agri. C’est deux fois plus qu'il y a 20 ans mais malgré tout, les vacances, dans le milieu agricole, ce n’est pas courant. Se libérer demeure très compliqué pour de nombreux paysans, notamment les éleveurs laitiers.

Les premières vacances depuis 2011

Certains y arrivent, non sans mal, comme cet éleveur du florentinois (qui souhaite rester anonyme). Avec son épouse, il gère toute l'année une exploitation de 260 bêtes : pour la viande et le lait. Cet été, pour la première fois depuis 6 ans, il va partir quelques jours dans le midi. "Moi, je ne suis pas parti physiquement depuis 2011", raconte l’agriculteur. Ce congé, cela fait un an que le couple y réfléchit : "la moisson 2016 n’était pas bonnes pour les céréales mais il y avait beaucoup de paille, donc on a fait du stock. Ce qui nous a permis d’en faire moins cette année et d’avoir moins de travail. L’an dernier, on a donc commencé à se dire que cette année, on pourrait prendre une semaine".

Moi, j’ai attendu d’avoir 20 ans pour voir la mer. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut souhaiter à nos enfants

Cela va lui coûter 150 euros par jour pour payer le remplaçant, mais il veut le faire. Pas tellement pour lui, mais pour sa famille. "ll y a des moments où il ne faut pas regarder l’aspect financier. Sinon on ne fait plus rien et on travaille jour et nuit. On va se serrer la ceinture et faire en sorte que ça passe financièrement. Pour les enfants, pour la famille, il faut le faire."

Ce père de deux enfants de 6 et 14 ans veut leur payer des vacances en famille. "Je veux voir mes enfants heureux de faire les choses comme tout le monde. Moi, j’ai attendu d’avoir 20 ans pour voir la mer. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut souhaiter à nos enfants de nos jours. Je ne veux pas que plus tard, mes enfants me reprochent de les avoir enfermés dans un bâtiment avec des animaux et d’avoir sacrifié leur vie." dit-il, les yeux fermés.

C’est une grosse responsabilité d’avoir les clés de la maison

Pendant une semaine, donc, cet éleveur laissera sa ferme et ses vaches à Laurent, un agriculteur expérimenté qui connait déjà les lieux. Lui-même à la tête d’une petite, exploitation, il fait des remplacements un peu partout dans le département, pour arrondir ses fins de mois. Et il ne prend pas sa mission à la légère. "Il faut essayer de faire le travail comme il se fait tous les jours, et ce n’est pas toujours facile car chaque exploitant à sa manière de faire. Et puis il y a les bêtes, qui ne réagissent pas toujours de la même manière, qui sont habituées à leur maître… C’est une grosse responsabilité d’avoir les clés de la maison", résume le remplaçant.

L'an dernier, 114 agriculteurs de l'Yonne ont fait appel au service de remplacement. Cela ne représente que 3% des exploitants du département, "mais de nombreux collègues arrivent à s’organiser entre eux ou avec la famille pour partir, sans avoir à payer un remplaçant", explique l’agriculteur.

Une aide au répit débloquée cette année

Cette année, le Ministère de l'Agriculture a mis en place une "aide au répit" pour les agriculteurs en situation de fragilité ou d'épuisement professionnel. Dans l’Yonne, une quinzaine d'exploitants en ont bénéficié pour le moment. "Et nous faisons remonter des dossiers à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) toutes les semaines ", précise Anne Antoine, animatrice du service de remplacement de l’Yonne, l’association qui met en relation des exploitants et des remplaçants dans le département.

En dehors de cette mesure, il existe aussi un dispositif de crédit d'impôt réservé aux éleveurs, qui leur rembourse la moitié du coût du remplacement, pendant 2 semaines maximum. La Mutualité Sociale Agricole verse aussi des aides au remplacement en cas de maladie, de naissances ou de formation par exemple. "Il y a beaucoup de dispositifs mais de nombreux agriculteurs ignorent qu’ils peuvent en bénéficier", déplore l’animatrice.

