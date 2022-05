Vaccin contre la grippe aviaire : "Il faudra 8 à 10 mois d'expérimentation" prévient la directrice du CIFOG

Les éleveurs de canards et d'oies gras fondent "beaucoup d'espoir" sur le vaccin contre la grippe aviaire, déclare Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, invitée du 6-9 de France Bleu Périgord ce mercredi 11 mai. Deux candidats vaccins ont commencé à être expérimentés cette semaine dans deux élevages test du Gers et des Landes. La grippe aviaire a lourdement touché la Dordogne cette année, avec 59 foyers détectés et plus d'un demi millions de volailles abattues depuis le début de la crise il y a plus de deux mois.

Des élevages test dans les Landes et le Gers

"Nous sommes encore dans une phase expérimentale, ce n'est pas du tout une vaccination à grande échelle, mais c'est indispensable pour avoir une autorisation de mise sur le marché", explique la patronne de l'interprofession : "Le protocole consiste à vérifier que tout au long de la vie du canard, les animaux vaccinés n'excrètent pas de virus, donc ne représentent pas de danger pour les animaux et les élevages alentours, et vérifier que le vaccin est efficace".

Il y a au moins huit à dix mois d'expérimentation, de tests, avant d'avoir des vaccins qui puissent être utilisés sur le terrain

Dans les Landes, le lot de canards en test sera abrité à la station expérimentale de la ferme d'Artiguères à Benquet, près de Mont-de-Marsan, comme l'a révélé France Bleu Gascogne. Cette ferme ressemble en tout point à une exploitation agricole, avec une salle pour le gavage, avec des outils nécessaires à l'étude scientifique : "Ca va prendre minimum quatre mois pour un premier cycle d'élevage, ensuite il y aura un second cycle d'élevage, donc il y a au moins huit à dix mois d'expérimentation, de tests, avant d'avoir des vaccins qui puissent être utilisés sur le terrain", explique Marie-Pierre Pé.

Huit à dix mois "minimum" pour les expérimentations

Le laboratoire Ceva Santé Animale, basé à Libourne en Gironde, fournit les doses contre la grippe aviaire. Les scientifiques de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse se chargent de la surveillance, un éleveur est aussi présent. Par lot et au fil des semaines, les canards seront ensuite transférés dans un laboratoire sécurisé de l'Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses). Les canards seront alors confrontés au virus. Pour Marie-Pierre Pé, ce vaccin est un élément qui sera déterminant : "Malheureusement, nous voyons que malgré toutes les mesures qu'ont appliqué les producteurs l'hiver dernier, nous sommes à nouveau victimes de cette terrible maladie animale".

Malheureusement, nous voyons que malgré toutes les mesures qu'ont appliqué les producteurs l'hiver dernier, nous sommes à nouveau victimes de cette terrible maladie animale

Elle assure que ce vaccin "sera un outil complémentaire dans notre caisse à outils" contre le virus : "Cela a mis du temps à se mettre en oeuvre, mais l'influenza aviaire a fait tellement de dégâts parmi les animaux cette année, tous les pays de l'Union européenne sont pratiquement touchés cette année, les Etats-Unis et le Canada aussi, tout le monde est très sensible à ces travaux d'expérimentation, qui se déroulent également aux Pays-Bas et en Hongrie".