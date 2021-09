Une vache blessée hélitreuillée en vallée d'Ossau

L'Institution Patrimoniale du Haut-Béarn a mené une opération de sauvetage en estive ce lundi 6 septembre, en fin de journée. Une vache a été retrouvée blessée en vallée d'Ossau, près du Lac de Fabrèges, avec de nombreuses traces de griffures sur ses flancs. Elle a été évacuée par hélicoptère jusqu'à son exploitation.

L'animal, qui pèse environ 600 kg, était sérieusement atteint, et tétanisé. L'éleveur est persuadé qu'il a été attaqué par un ours, et a même sollicité les gardes de l'Office Français de la Biodiversité, qui ont mené une expertise, encore à l'étude pour l'heure. La vache, quant à elle, est toujours prise en charge et soignée dans son exploitation.

La vache porte des marques sur tout le corps - IPHB

Jean-Michel Mehl, membre de l'Institut Patrimonial du Haut-Béarn, a supervisé l'opération d'hélitreuillage. Ce qui l'a frappé, c'est l'état de la bête lorsqu'il l'a prise en charge : "Elle paraissait calme, mais en fait elle n'arrivait pas du tout à bouger. C'est quelque chose de particulier que je n'avais jamais vu pour les vaches qu'on a secourues jusqu'à présent".