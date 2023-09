Vachement Caen : une saison estivale en deux temps pour les éleveurs

"La saison a été en dents de scie." Etienne Aubert est éleveur de vaches limousines à Saint-Gatien-des-Bois et président du Syndicat Limousin du Calvados. Cette année, le mois de juillet et d'août ont été plus compliqués à gérer pour les agriculteurs.

Après les céréaliers, les éleveurs bovins ont dû jouer des conditions météo inhabituelles pour la saison. "Normalement, on a toujours un beau mois de juillet et un beau mois d'août. Là, ça a été compliqué pour faire les foins. Quand vous en faites, il y a des dates à respecter. Cette année, c'était court et la qualité était un peu moins bonne."

Mais, c'est finalement la fin de saison, plus ensoleillée qui équilibre le tout. "Là, la température est un peu excessive mais au niveau récolte pour l'alimentation des bêtes, on va pouvoir faire de l'enrubannage et de la nourriture de qualité. On a eu de l'herbe, ça a bien repoussé." L'éleveur calvadosien surveille aussi les semaines à venir. "Il faut que les températures baissent mais que ça reste sec. Si c'est trop humide, les bêtes vont plus abîmer les prairies en marchant dedans et ça c'est pas bon."

Des bovins qui s'adaptent à la chaleur

Depuis le début du mois de septembre, la Normandie et une large partie de la France subissent des températures trop élevées pour la saison. Des périodes d'alerte canicule jaune dans l'Orne et le Calvados, inédite à cette période de l'année. "Les bêtes s'adaptent bien, précise Emilie Massu, éleveuse de Salers près d'Evrecy et présidente du syndicat Salers de Normandie. Elles ont la respiration qui s'accélère. Leurs poils et leur cuir leur permettent de mieux faire face."

Des vaches parfois exposées directement au soleil dans des prairies peu ombragées. "Elles savent bien se positionner pour capter les courants d'air. Elles se couchent aussi pour être au frais et se reposer", poursuit l'éleveuse.

Pour Etienne Aubert, l'autre point essentiel pour que les bovins traversent tranquillement ces périodes plus chaudes, c'est l'eau : "comme les humains, elles boivent plus quand il fait chaud. Une vache peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour."