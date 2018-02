Pacé, France

"Je me réveille de temps en temps la nuit pour voir que tout fonctionne bien", avoue Eric Bocel. Depuis l'arrivée de la vague de froid, ce maraîcher pacéen est vigilant. Il n'hésite pas à venir vérifier que ses tomates sont bien au chaud, même en pleine nuit.

Il explique : "la journée, ça va, elles poussent bien". Avec le soleil et le chauffage, il fait presque 28 degrés à l'intérieur de la serre. Mais la nuit, avec les températures glaciales, il peut faire très froid. Le chauffage garantit au moins 15 degrés sous la serre. "Mais on n'est pas à l'abri d'une panne", s'inquiète le maraîcher.

"Il faut tout protéger"

L'agriculteur vérifie en permanence que tout fonctionne. "Avec les températures annoncées, il faut tout protéger : les canalisations, les vannes, les réserves d'eau, les pompes...", énumère Eric Bocel.

"Avec l'expérience, on apprend vite, sourit-il. Quand on s'est fait avoir une ou deux fois, qu'on a eu des canalisations qui ont gelé, on s'adapte et on prend de bonnes habitudes".

Le matin, en attendant que les températures s'adoucissent, Eric Bocel nettoie et coupe les légumes ramassés la veille. © Radio France - Emeline Ferry

"C'est naturel, ce froid, reconnaît l'agriculteur. S'il fait -4 ou -5 degrés, ça passe encore, on sait s'adapter, mais quand il fait vraiment plus froid, on ne peut pas faire grand-chose."

Il s'inquiète : "s'il fait trop froid, le gel va au cœur du légume, là c'est perdu, c'est poubelle."

"Avec ce froid, les légumes fatiguent"

Pour ce maraîcher, temps glacial est synonyme de réorganisation. "On adapte notre rythme aux températures", explique-t-il. Le matin, il fait trop froid pour ramasser les légumes, encore gelés. En attendant midi et ses températures plus douces, Eric Bocel s'occupe de nettoyer et couper les légumes ramassés la veille. L'après-midi, il profite du soleil et du dégel pour continuer sa récolte.

Trois fois par semaine, Eric Bocel vend sa production sur des marchés. Là aussi, il faut s'adapter. "Je protège en priorité les légumes, plaisante-t-il. Moi je mets un ou deux pulls, et ça va, mais les légumes, eux, ils s'abîment !"

Le maraîcher s'équipe de chauffages et d'un barnum pour réchauffer les légumes.

Eric Bocel est optimiste : "Le froid ne devrait pas durer trop longtemps, donc ça ira". Il attendra quand même la fin de la semaine, quand les températures seront plus douces, pour planter les poivrons, les concombres et les aubergines.