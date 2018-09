La FDSEA et les Jeunes agriculteurs appellent à un nouveau rassemblement devant la préfecture de la Drôme ce lundi matin. Avec leurs engins agricoles cette fois. La circulation sera perturbée et la préfecture restera fermée toute la matinée.

Valence, France

Inutile de tenter des démarches en préfecture de la Drôme ce lundi matin. Elle n'ouvrira au public qu'à 13h30. La circulation sur le boulevard Vauban s'annonce compliquée à partir de 7 heures du matin et pour toute la matinée.

Troisième rassemblement dans la Drôme depuis 15 jours

Les agriculteurs vont manifester une nouvelle fois contre la fin des exonérations de charges sur les saisonniers. Et leur colère est montée d'un cran depuis la distribution de fruits au rond-point des Anglais au sud de Valence le 11 septembre et le rassemblement d'une trentaine d'agriculteurs devant la préfecture le 14 septembre dernier.

Annonce surprise du premier ministre

Le motif de leur grogne : la suppression du dispositif TODE, d'exonérations de charges sur les saisonniers. Les agriculteurs espéraient son rétablissement en octobre. Mais le premier ministre a annoncé mercredi, lors de la convention annuelle des chambres d'agriculture, que cette mesure était définitivement abandonnée. Edouard Philippe promet en contrepartie d'autres allègements de charges.

189 euros de plus par mois et par saisonnier

Cette annonce est une douche froide pour les arboriculteurs. La main d'oeuvre coûte déjà plus cher en France qu'en Espagne ou en Italie. Les arboriculteurs sont persuadés qu'ils ne pourront plus lutter. D'après les calculs de la FDSEA, le coût supplémentaire par saisonnier à temps plein au SMIC la saison prochaine sera de 189 euros par mois.

Plus d'une centaine de véhicules vont converger vers la préfecture

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs ont donc appelé à la mobilisation ce lundi, avec tracteurs et fourgons. Objectif : atteindre au moins les 119 véhicules, pour symboliser les 119 jours d'exonérations qui seront perdus l'année prochaine. Quatre points de rassemblement sont prévus à 6h30 : à Bourg-lès-Valence au nord, route de Chabeuil à l'est, à Valence-sud et à Saint-Péray pour les Ardéchois. Ces convois convergeront vers la préfecture à 7h.