Vallée de Munster : 250 chasseurs pour tuer… une douzaine de sangliers

La chasse d'envergure qui s'est tenue samedi 30 octobre dans la vallée de Munster n'a pas eu les effets escomptés. Une douzaine de sangliers ont été abattus et très peu d'animaux, globalement, ont été aperçus.

L'opération avait été demandée par les agriculteurs qui souffrent des dégâts des sangliers. 250 chasseurs se sont mobilisés toute la journée du samedi 30 octobre dans la vallée de Munster. Une douzaine de sangliers tués selon un premier bilan. Globalement, très peu de sangliers ont été vus sur les 13 000 hectares parcourus.

La faute à la météo

La faute, selon les responsables de cette première chasse concertée d'envergure, à la météo qui était exécrable, avec du vent et de la pluie et à l'absence de fruits forestiers cette année, c'est à dire peu de glands et de châtaignes. La vallée de Munster reste toutefois un secteur peu touché par la surpopulation de sangliers dans le Haut-Rhin.

D'autres battues d'ici la fin de l'année

Les secteur de Sainte-Marie-aux-Mines et de la forêt de la Hardt sont plus exposés. D'autres actions semblables vont d'ailleurs se renouveler d'ici la fin de l'année dans le département.