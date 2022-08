Vallet : Les viticulteurs attendent la pluie

Dans le vignoble du Muscadet, les viticulteurs vendangeront plus tard que prévu. Ils attendent de l'eau pour faire grossir les raisins.

On s'attendait à des vendanges autour du 25 août mais beaucoup de viticulteurs du vignoble nantais parlent maintenant du 4 ou 5 septembre. Avec les gros coups de chaleur de cet été, le raisin a pris du sucre, la vigne est saine, mais les grains sont encore trop petits. Michel Petiteau, viticulteur à Vallet, regarde son pluviomètre : quatre millimètre d'eau. "C'est loin d'être suffisant. _Aujourd'hui. Il faudrait 40 à 50 millimètres dans la semaine_". Michel Petiteau est installé à Vallet, sur un domaine de 30 hectares. Son cépage est celui du Muscadet. Sa vigne a une vingtaine d'année et elle a bien résisté. C'est plus problématique pour les jeunes vignes, celles qui ont moins de 10 ans.

Les grains sont sains mais encore trop petits © Radio France - Bertrand Pidance

De nombreux facteurs

Le sort du millésime 2022 va se jouer dans les jours qui viennent. Ca dépendra de la pluie, de l'âge des vignes, des cépages, des types de tailles et des terroirs qui gardent plus ou moins l'eau. Mathieu Jihano, conseiller viticole à la Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, raconte : "Il y a des endroit, des parcelles, où, sur 30 à 40cms, soit la moitié de la hauteur de la vigne, _toutes feuilles sont tombées_, pour celles-là ca va être compliqué alors que sur une autre parcelle du même cépage, mais sur une terroir plus limoneux, certaines feuilles sont tombées mais il en reste largement assez".