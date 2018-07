Tout au long du weekend l'île de Vassivière se met aux couleurs rose et noir pour un invité de marque: le cochon cul-noir. Pendant deux jours les éleveurs viennent présenter cette race locale aux petits et grands. Une race qui a bien failli disparaître.

Lac de Vassivière, Beaumont-du-Lac, France

Impossible de le manquer : des tâches noires sur la tête et sur les fesses, le "cul-noir" ne se trouve qu'en Limousin. Cette race de porc a failli disparaître dans les années 1970 mais elle revit aujourd'hui grâce à une quarantaine d'éleveurs passionnés.

Ils organisent d'ailleurs ce weekend une grande fête pour ce petit bout de patrimoine locale, à Vassivière.

Faire connaissance avec les cul-noir et ceux qui les élèvent ...

L'île de Vassivière devient l'espace de ce weekend "l'île aux cul-noir". L'occasion de découvrir des cochons, des truies et leurs petits, de rencontrer les éleveurs qui ont permis de sauver cette race locale. " Le territoire du cul-noir c'est essentiellement la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze, mais également une partie du Périgord vert de la Charente limousine" explique Nicolas Coudert, le président du syndicat des éleveurs de cul-noir.

... mais aussi découvrir le goût de cette viande locale

"Cette fête permet de faire connaître la race et faire découvrir ce que l'on peut produire avec" poursuit-il. Il faut dire que le cul-noir est réputé pour le goût de sa viande. Pour les plus curieux, il est d'ailleurs possible de goûter les saucisses, le saucisson, le jambon ou encore la viande hachée issue de ce petit bout de patrimoine local, et ce jusqu'à ce dimanche soir.

Un patrimoine qui a bien failli disparaître dans les années 1970. Aujourd'hui le cul-noir est protégé, bichonné même si l'on ne dénombre encore que 250 animaux reproducteurs de cette race emblématique.