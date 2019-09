Vendanges 2019 : "Cette année, à cause de la grêle, chaque grain à une valeur inestimable"

Saint-Baldoph, France

Christophe Richel est partagé entre la détresse et le soulagement. L'épisode de grêle du mois de juin a touché 95% de ses 6 hectares de vigne mais en a surtout détruit la moitié. Le viticulteur évalue les pertes à environ 160 000 euros. Il y a encore quelque mois, il ne s'attendait donc pas forcément à avoir quelque chose à vendanger. "On est heureux de récupérer ce que l'on peut mais il y a quand même cette amertume de ne pas avoir les cuves pleines ."

Les vendanges à Saint-Baldoph. © Radio France - Luc Chemla

En cette année particulière, le viticulteur prévient ses vendangeurs : "Cette année, la moindre graine a une valeur inestimable... on est au grain près." Mais ramasser des grains n'est pas gage de quantité car, pour rien arranger, Christophe Richel doit aussi faire face ces derniers mois à la sécheresse et à ses conséquences. "Les grains manquent d'eau donc la peau est plus épaisse et il y a moins de jus" explique Matthieu, son fils et associé.

Une des rares grappes encore récoltable. © Radio France - Luc Chemla

La famille Richel espère fabriquer cette année 4.000 litres, contre 40.000 habituellement. Alors le peu qu'il reste, "on va le bichonner et en faire une cuvée spéciale" sourit Christophe. Le viticulteur le reconnaît : "On a hâte que le temps des vendanges soit passé car on est un peu démoralisé. On sert un peu les dents, on rentre la tête dans les épaules et puis on attend que ça passe."

Une fois les grains ramassés, ils sont mis dans cette remorque © Radio France - Luc Chemla

Pour ses vendanges ce jour-là, le viticulteur peut compter sur six personnes contre une vingtaine les autres années. Une nouvelle conséquence de la grêle. "On en a seulement pour 3 ou 4 demi-journées de vendanges. Ce n'est pas beaucoup donc ça n'intéressent pas les gens. Ils vont voir ailleurs."

Pour rien arranger, la pluie perturbe les vendanges, qui sont interrompues pendant les averses. Mais Christophe garde le sourire car il y a quand même une bonne nouvelle. Il en est certain, la qualité de ce millésime sera au rendez-vous.