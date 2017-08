Vendanges 2017 en Champagne : "tous les feux sont au vert"

C'est l'heure des derniers relevés de maturité et des ultimes tractations dans les vignes de Champagne pour déterminer les dates de début des vendanges, cépage par cépage, et commune par commune. Dates d'ouverture qui seront annoncées ce samedi.

C'est ce samedi 26 août que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) publiera les dates de début de vendanges, cépage par cépage, dans les 330 villages viticoles que compte l'appellation. Vendanges 2017, on le savait déjà, précoces. "Elles vont débuter en gros avec 10 jours d'avance par rapport à la moyenne décennale (moyenne décennale située au 10 septembre)", précise Arnaud Descotes, directeur technique et environnement au CIVC. Et de constater :"la dynamique de maturation des raisins est excellente, on a une très bonne charge en sucre, on observe également une acidité soutenue qui nous rappelle les millésimes 2008 et 1996, donc voilà les feux sont au vert... avec un point de vigilance : le développement du botrytis...". Etat sanitaire des vignes à surveiller donc, en fonction des conditions climatiques des prochains jours.

Vincent, salarié de la coopérative de Vertus, en train de faire les mesures. © Radio France - Sophie Constanzer

On a bon espoir d'avoir éventuellement un millésime cette année -- Bryan Geoffroy, correspondant local du CIVC à Vertus

Ce vendredi ont lieu les ultimes réunions, région par région, pour proposer la optimale d'ouverture des vendanges, grâce aux derniers relevés de maturité effectués. Degré de sucre, taux d'acidité, poids des grappes... "Au niveau de l'acidité, on est globalement à 1 gramme et demi, 2 grammes supérieurs à la moyenne des années précédentes, donc c'est des acidités quand même très très intéressantes et on a bon espoir d'avoir éventuellement un millésime cette année, mais bon pour l'instant ce n'est que sur le papier...", explique Bryan Geoffroy, correspondant local des services techniques du comité Champagne à Vertus. C'est lui qui a la lourde tâche de proposer des dates pour les différents secteurs de Vertus et ce sera dès le 1er septembre pour la mi côte.

Malgré des disparités entre parcelles, le poids moyen des grappes pourrait atteindre des records cette année. © Radio France - Sophie Constanzer

Et en pleine tournée à Vertus et dans la côte des Blancs, Arnaud Descotes, directeur technique et environnement au CIVC, note la grosse différence concernant le chardonnay par rapport à l'an dernier. "Le chardonnay était de manière très inhabituelle en retard... cette année le chardonnay est plutôt en avance... il a très vite rattraper les cépages noirs et il est maintenant assez nettement devant, donc on va très probablement démarrer par le chardonnay...", sourit-il. Enfin, rappelons que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne a fixé le rendement commercialisable à 10.800 kg/hectare dont 500 kg/ha sortis de la réserve.

