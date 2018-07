Épernay, France

Cette année encore, les vendanges en Champagne seront précoces, en avance de quinze jours sur la moyenne selon les responsables du Comité Champagne. Les co-présidents Maxime Toubard et Jean-Marie Barillère tenaient une conférence de presse ce mardi dans les locaux du Comité Champagne à Epernay. Selon eux, le début des vendanges sera sans doute fixé autour du lundi 25 août et peut-être avant pour les coteaux les mieux exposés. En raison d'un hiver exceptionnellement arrosé et des températures chaudes entre avril et juin, la floraison a été hâtive. Les raisins sont beaux. La récolte s'annonce belle en quantité et en qualité. Quand au rendement commercialisable , il a été fixé ce mardi à 10 800 kilos par hectare (comme en 2017) .

Si tous les feux sont au vert pour l'instant, il faut rester prudent rappelle le CIVC . Le vignoble n'est pas à l' abri d'aléas climatiques d'ici la cueillette.