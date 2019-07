Vendanges 2019 en Champagne : le rendement commercialisable fixé à 10.200 kilos par hectare

Vignerons et maisons de champagne se sont mis d'accord ce mercredi 24 juillet sur un rendement commercialisable de 10.200 kilos par hectare pour la vendange 2019. Des vendanges qui s'annoncent beaucoup moins précoces que l'an dernier.

Les vendanges s'annoncent moins précoce, et avec moins de rendements.

Épernay, France

Le rendement commercialisable pour la prochaine vendange en Champagne a été fixé ce mercredi 24 juillet lors d'une réunion au Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) à Epernay : 10.200 kilos par hectare. Après deux années de vendanges précoces, la Champagne revient un peu à "la normale" : les vendanges devraient commencer dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. Le rendement commercialisable officiel pour les vendanges de 2018 était en moyenne de 10.800 kilos par hectare (contre 10 300 kilos par hectare en moyenne en 2017). "Des rendements en baisse car le _contexte économique est difficile_, incertain" a confié le président de l'union des maisons de champagne. Les vendanges devraient commencer autour du 10 septembre.

Des vendanges 2019 en Champagne qui s'annoncent bien différentes de celles de l'an dernier. Particulièrement précoce -le coup d'envoi des avait été donné le 22 août-, la récolte avait été exceptionnelle en qualité et en quantité. Une récolte si exceptionnelle en quantité que le rendement potentiel avait été évalué entre 16.000 et 18.000 kilos par hectare par le Syndical général des vignerons (SGV) et des kilos de raisin étaient restés sur pied.