Ils savaient que 2020 ne pouvait pas être pire que 2019, mais les viticulteurs icaunais sont un peu déçus à l'heure où on donne les derniers coups de sécateurs dans les vignobles. A cause de la sécheresse, les rendements du pinot noir sont plus faibles qu'attendus. Le chardonnay s'en sort mieux.

Vendanges 2020 : des rendements plus faibles qu'attendus dans l'Yonne à cause de la sécheresse

Très précoces cette année, avec un démarrage aux alentours du 15 août, les vendanges 2020 se terminent dans les vignobles icaunais. Une récolte plutôt correcte pour les producteurs de vin blanc, en revanche le pinot noir a beaucoup souffert de la sécheresse. "On a à trois quart le sourire", résume le viticulteur Jean-François Bersan, installé à Saint-Bris-le-Vineux. Son fils, Pierre Louis, estime que la perte de rendement par rapport à l'année 2018, se chiffre autour des 20% pour le rouge. Voire -50% dans certains domaines de l'Auxerrois.

Des baies grillées par le soleil

"Les journées du 7, 8 et 9 août ont fait très mal, avec des températures jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Le pinot noir n'aime pas ça, ce n'est pas un cépage qui aime la chaleur. Malheureusement, celui-ci a grillé. Pour les blancs, il y a eu quand même de la grillure. Ce qui fait qu'on a une perte par rapport à ce qu'on espérait avant ces trois jours-là".

Dans le Chablisien aussi, les vignerons ont pâti des grillures. "C'est vrai qu'on s'attendait à avoir des vignes un peu plus généreuses", renchérit Julien Brocard. "On va faire les comptes après les fermentations, dans trois semaines, mais je pense qu'on se trouve entre -10 et -15% par rapport à une année normale."

Le fléau de la sécheresse se répète d'années en années, et qui pousse les viticulteurs à redoubler de créativité selon Julien Brocard. "Il faut chercher, tâtonner, trouver des alternatives. D'abord la bio, et la biodynamie sont des pistes intéressantes : on voit déjà que des sols entretenus, avec de l'humus, ont une capacité à garder la fraîcheur plus importante que les autres."

Malgré tout, les viticulteurs l'assurent : la qualité sera bien au rendez-vous cette année encore.