Vendanges 2020 en Champagne : le rendement commercialisable fixé à 8000 kilos par hectare

Alors que les dates d'ouverture des vendanges en Champagne commune par commune ont déjà été publiées et qu'elles ont pu commencer dès lundi dans des communes de l'Aube, le rendement commercialisable pour la récolte 2020 vient d'être annoncé ce mardi 18 août. Les représentants des vignerons et des maisons de champagne se sont mis d'accord sur un quota maximum de raisin de 8000 kilos par hectare.

Le rendement commercialisable pour la vendange 2020 est de fait très en baisse par rapport à l'an dernier puisque le rendement commercialisable officiel pour les vendanges de 2019 était en moyenne de 10 200 kilos par hectare. Pour Jean Marie Barillere, président de l'Union des Maisons de Champagne, le maître mot, c'est l'incertitude : " les expéditions de Champagne restent en baisse de 25% à 30% "

à lire aussi Vendanges 2020 : toutes les dates en Champagne, commune par commune

Un accord difficile à trouver entre négoce et vignerons

La réunion avait été reportée en juillet car l'accord semblait impossible à trouver le Syndicat général des vignerons (SGV) et l'union des maisons de Champagne. Dans une lettre à ses adhérents, le président du SGV expliquait alors le 22 juillet : "le négoce cherche surtout à alléger ses stocks malgré le fait qu'il est devenu plus optimiste sur ses prévisions de marché... le SGV défend pour sa part un niveau de rendement qui corresponde aux ventes réelles de bouteilles de champagne en 2020 et qui permette d'assurer la pérennité du plus grand nombre d'exploitations".