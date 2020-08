Vendanges 2020 en Indre-et-Loire : avec la crise sanitaire, certains vignerons s'interrogent

Les saisonniers en Indre-et-Loire seront-ils tous au rendez-vous ? Comment seront-ils logés ? Avec la crise sanitaire et les distanciations physiques, certains vignerons se posent des questions et se disent inquiets. En Touraine, les vendanges devraient commencer aux alentours du 10 - 15 septembre mais certains viticulteurs qui ont l'habitude de faire appel à de la main-d'oeuvre pour la cueillette à la main ne sont pas sûrs d'avoir cette année suffisamment de bras.

C'est le cas de Frédéric Mabileau qui exploite 28 hectares à Saint-Nicolas-de-Bourgueil n'est pas assuré d'avoir ses 60 vendangeurs dont 80% viennent de l'étranger notamment de Bulgarie : "Tous les vignerons que je connais et qui vendangent à la main sont un peu stressés, nous avons réservé des équipes qui ne sont pas garanties, si à la veille des vendanges il est décidé de confiner une partie de la population, de fermer les frontières ou de ne plus avoir de regroupements au delà de 10 personnes, c'est tout cela qui nous stresse un peu" explique Frédéric Mabileau.

Louer une machine à vendanger au cas où

Pour parer à toute éventualité Xavier Amirault, autre vigneron de l'appellation Saint-Nicolas-de-Bourgueil a anticipé. Il a loué une machine à vendanger : _"_C'est une sorte d'assurance, si l'on a pas prévu une machine bien en avance et si les conditions sanitaires venaient à se durcir, nous n'aurions plus que nos yeux pour pleurer et regarder les raisins finir dans les vignes sans être ramassés, cette décision n'est que du bon sens"

Une décision prise à contre-cœur pour ce vigneron car vendanger à la machine n'est pas dans sa philosophie, explique-t-il. Xavier Amirault refuse également de faire prendre des risques aux cueilleurs qui viennent parfois de loin et qui se retrouvent confinés et entassés à plusieurs dans des gîtes, sans parler du transport en voiture : "Personne ne peut prédire l'avenir à courte durée, si le millésime 2020 est comme cela et bien il le sera comme il y a la signature climatique sur un millésime et bien il y a une signature sociale, humaine qui fera que cette année nous aurons vendangé partiellement à la main et à la machine et cela afin d'éviter de faire prendre des risques aux personnes qui viennent de trop loin."

Et cette vigilance des employeurs au sujet de l'hébergement collectif des travailleurs saisonniers, il en sera question ce mardi 18 août, la ministre du travail Elisabeth Borne doit dévoiler de nouvelles règles sanitaires en entreprise qui s'appliqueront à la fin mois d'août.