Vendanges 2020 : le casse-tête des recrutements de vendangeurs en plein crise

À quelques semaines des vendanges, l'heure du recrutement des vendangeurs a sonné, sauf que cette année, rien n'est aussi simple que les saisons précédentes. En plein conflit, les vignerons et les maisons de négoce ne sont toujours pas d'accord sur le rendement de cette récolte 2020. Après un premier échec il y a dix jours, une nouvelle réunion doit avoir lieu le 18 août prochain. Un rendement qui pourrait bien être abaissé à cause de la crise sanitaire et de son impact sur le secteur du champagne et donc une récolte qui se ferait avec moins de vendangeurs. Chaque été, 120.000 personnes viennent dans les vignes champenoises.

à lire aussi Vendanges 2020 en Champagne : la prochaine réunion pour déterminer le rendement fixée au 18 août

Une baisse soit sur le salaire, soit sur les effectifs

Moins 20% c'est ce qu'estiment les vignerons indépendants. Une baisse qui s'appliquera soit sur les salaires soit sur les effectifs de vendangeurs. "Ça peut être l'un ou l'autre, en fonction du fonctionnement de chaque entreprise (à l'heure ou à la tâche). Ça risque d'être compliqué pour organiser, à la fois la main d'oeuvre, le fait que les vendangeurs viennent, leur logement", explique Yves Couvreur, président de la fédération.

Moins d'offres et peut être moins de demande du côté des vendangeurs quand l'on sait qu'un sur deux vient de l'étranger et risque d'être bloqué par les restrictions entre les pays liés au Coronavirus. Pour cette récolte, il y aura donc des vendangeurs plus locaux, même des étudiants "tous ces gens qui n'ont pas réussi à trouver un job d'été", précise Yves Couvreur.

Vendanges et gestes barrière : le bon mélange ?

Reste le problème des gestes barrière dans les vignes et dans les hébergements, les règles sont encore floues pour les vignerons. "La crainte c'est les clusters. On connait les principaux gestes, le port du masque lors des transports, la distanciation dans les vignes etc. Le but c'est de pouvoir faire ces vendanges, de pouvoir héberger, dans des bonnes conditions même si elles sont compliquées. Après, est-ce que les règles vont encore bouger, s'assouplir ou se durcir d'ici là, ça reste un point d'interrogation", craint le président de la fédération des vignerons indépendants.