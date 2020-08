Vendanges 2020 : toutes les dates en Champagne, commune par commune

Les dates des vendanges en Champagne pour cette année 2020 ont été communiquées ce samedi 15 août. Elles pourront débuter dès le lundi 17 août, dans l'Aube, notamment à Bar-sur-Aube pour les trois cépages. La réunion a eu lieu ce samedi matin à Chouilly avec le Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC) pour déterminer les dates d'ouverture, cépage par cépage, dans les 319 communes de l'appellation Champagne.

Dans la Marne, les vendanges pourront commencer dès mardi 18 août à Montgenost et Bethon à côté de Sézanne pour les 3 cépages de l'appellation. Dans des communes comme Ay, Epernay ou encore Rilly-la-Montagne l'ouverture des vendanges ne se fera pas avant le 20 août.

Le rendement maximum autorisé fixé mardi 18 août

A noter que le rendement commercialisable pour ces vendanges 2020 n'est pas encore connu, il sera fixé par l'interprofession mardi 18 août, les vignerons et les maisons de champagne n'étant pas parvenu à un accord en juillet. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entraîné une chute historique des ventes de champagne estimée à 100 millions de bouteilles et une perte possible de plus d'1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Toutes les dates des vendanges en champagne en 2020: