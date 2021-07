Vendanges 2021 en Champagne : le rendement commercialisable fixé à 10 000 kilos par hectare

Représentants des vignerons et des maisons de champagne se sont mis d'accord ce mercredi 21 juillet sur un rendement commercialisable de 10 000 kilos par hectare pour la vendange 2021. Une année qui est marquée par les aléas climatiques et les attaques de mildiou dans les vignes.

Le rendement commercialisable pour la vendange 2021 en Champagne a été fixé ce mercredi 21 juillet lors d'une réunion au Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) à Epernay : 10 000 kilos par hectare. L'année dernière, le quota maximum de raisin avait été fixé, non sans difficultés, à 8.000 kilos par hectare dans un contexte de crise sanitaire et de baisse des ventes.

Les vendanges 2020 avaient surtout été historiquement précoces, commençant dans certaines communes dès le 20 août. avec une "quantité et une qualité exceptionnelles". Ce ne sera pas le cas pour ces vendanges 2021, car l'année a été marquée par les aléas climatiques -gel, grêle- au printemps et une pluviométrie exceptionnelle en juin et juillet propice au développement du mildiou dans les vignes.

à lire aussi Après les forts cumuls de pluie de juin, le mildiou se développe dans les vignes de Champagne

Un rendement maximum plus élevé que l'an dernier, en écho aux expéditions de champagne qui ont progressé sur les six premiers mois de l'année 2021. Une reprise inespérée de l'export avec une hausse de 15% par rapport aux six meilleurs mois de l'année 2018.